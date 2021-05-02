- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على ما تم نشره في تاريخ 29 / 8 / 1442هـ، بناءً على ما ورد من وزارة الصحة، بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة.
وحثت الوزارة في بيان لها اليوم على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة، وذلك لما يتطلبه الوضع الحالي من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشؤون الإسلامية تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.