الخطوط السعودية: عودة الرحلات لا يشمل الدول المحظورة 

أعلنت الخطوط الجوية الملكية السعودية، أن قرار المملكة بالسماح لمواطنيها بالسفر للخارج وفق شروط صحية، وذلك بداية من ١٧ مايو المقبل، لا يسري على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية بتعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم، أعلنت رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021، غير أن الخطوط السعودية سارعت ببيان لاحق أكدت فيه أنه لم يصدر جديدا بشأن السفر للدول المعلقة الرحلات معها وهي: مصر، والأرجنتين والإمارات، ألمانيا، أمريكا، إندونيسيا، ايرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بريطانيا، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، الهند، اليابان.

وسمح القرار السعودي بالسفر للمواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وكذا المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.