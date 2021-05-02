الخليج – واس: أصيب اليوم ثلاثة مستوطنين يهود بجراح في عملية إطلاق نار عليهم بالقرب من حاجز زعترة بالقرب من مدينة نابلس. ونقلت مصادر فلسطينية عن مصادر طبيّة أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بجراح جراء إطلاق النار عليهم من سيارة مارّة ، وُصِفت حالة اثنين منهم بأنها خطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين: إصابه ثلاثة مستوطنين بجراح في عملية إطلاق بالقرب من حاجز زعترة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.