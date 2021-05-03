البالاديوم يخترق حاجز 3000 دولار للأونصة

البالاديوم يخترق حاجز 3000 دولار للأونصةاخترق معدن البالاديوم اليوم الأحد، للمرة الأولى حاجز 3000 دولار للأونصة، مدعوما بمخاوف بشأن نقص المعروض من هذا المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" كان البالاديوم مرتفعا بنسبة 0.96 في المائة إلى 2988.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، وقبل ذلك بلغ المعدن النفيس في التعاملات أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث سجل 3007.73 دولار للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع مدعوما بزيادة الطلب في صناعة السيارات الآخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وتعتبر روسيا أكبر منتج لمعدن البالاديوم في العالم، وبالأخص شركة "نورنيكل" الروسية أكبر منتج له في العالم وتمثل 39 في المائة من الإنتاج العالمي.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1769 دولارا للأونصة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأونصة.

ونزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 25.96 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1206 دولارات.

الجدير ذكره أنه عند مقارنة سعر البالاديوم نجده أنه أعلى من سعر الفضة بنحو 115 مرة، وأغلى من الذهب بحوالي 1.7 مرة، وبنحو 2.5 مرة من البلاتين.