ملك السعودية يعين وزيرا جديدا للاقتصاد والتخطيط

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن الملك سلمان بن عبد العزيز عين فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، كما تعيينه رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كان الملك سلمان قد كلف في مارس آذار من العام الماضي وزير المالية محمد الجدعان بالإشراف على تلك الوزارة بعد إعفاء محمد التويجري من المنصب وتعيينه مستشارا للديوان الملكي بدرجة وزير.

وشغل الإبراهيم من قبل منصب نائب وزير الاقتصاد كما عمل في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.