6 وفيات و371 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة، في تقريرها اليوم حول آخر المستجدات فيروس كورونا، إنها سجلت 458 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 89196 حالة.

وبيًنت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا وصل إلى 102074 حالة، و 914 حالة وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 11964 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات، وصلت إلى 296 حالة، مشيرة إلى وجود 211 حالة في حالة الخطر.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 37372 شخص.