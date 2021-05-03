شرطة الجوف تضبط مواطنًا في العقد الثالث من العمر إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي

الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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