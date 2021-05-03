عون: لبنان له الحق في استثمار ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة

شدد ‏الرئيس عون على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية وعلى حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين في قصر بعبدا، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون، وأعضاء الفريق اللبناني للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وضم الوفد رئيسه العميد الركن الطيّار بسام ياسين، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط. كما شارك في الاجتماع المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.

وتم خلال الاجتماع عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات في كانون الأول الماضي، والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها.

وزوّد الرئيس عون أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشدداً على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ولفت الرئيس عون إلى أن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية.