العراق يلقي القبض على والي الفلوجة في داعش

ألقى الأمن العراقي، يوم الإثنين، القبض على ما يسمى ”والي الفلوجة“ في تنظيم داعش المتشدد.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي، فإن القبض على والي الفلوجة، المكنى أبو علي الجميلي، ”تم في إقليم كردستان، وجاء بعد جهد استخباراتي وبمساندة من قوات الأسايش“.

وأضاف البيان، أن ”والي الفلوجة عمل ضمن أوكار الأسلحة، وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين بما يسمى نائب والي الموصل، وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجة، وكان يرتدي حزاما ناسفا“.

وأشار إلى أنه ”اعترف بانتمائه إلى تنظيم القاعدة العام 2005، وأنه كان محكوما بالسجن لمدة 15 عاما، لكنه أفرج عنه في 2011، ليجدد بعدها البيعة لداعش“.

وأقر أنه ”نفذ عشرات العمليات ضد المدنيين والقوات الأمنية في العراق“، وفق المصدر ذاته.