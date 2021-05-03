شرطة الحدود الشمالية تقبض على مقيم أخفى وافدة مخالفة داخل شاحنته

الخليج – واس صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من ذات الجنسية في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا – حفر الباطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.

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