الصحة: تسجيل 953 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1038 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل (953) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (420301) حالة، من بينها (9607) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1359) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1038) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (403702) حالة ، وبلغ عدد الوفيات (6992) حالة ، بإضافة (13) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.