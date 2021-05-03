قيادي فلسطيني: تصريحات حمد بن جاسم ”تدخل فظ” بالشأن الداخلي

اعتبر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، أن دعوة رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم إلى الرئيس محمود عباس لتقديم استقالته، ”تدخل فظ“ في الشأن الداخلي الفلسطيني.

ورد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض عبر صفحته على فيسبوك، بالقول إن ”دعوة حمد بن جاسم لاستقالة الرئيس أبو مازن مرفوضة بشدة، وهي تمثل تدخلا فظا في الشأن الداخلي الفلسطيني“.

واعتبر القيادي الفلسطيني، هذه التصريحات بأنها تسهم في تأجيج التباينات داخل الساحة الفلسطينية.

وأكد أن ”الشعب الفلسطيني كفيل بمعالجة التباينات في إطار مصلحته الوطنية دون تدخل“.

وكان رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستقالة، ونقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

وقال بن جاسم في تغريدة له: ”من واجب محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر، أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي“.

وأضاف أن ”المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، في كل المجالات والمباحثات“.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، بعد اجتماعه مع القيادة الفلسطينية، الذي عُقد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة القدس فيها.