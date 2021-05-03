الشؤون الإسلامية: 280 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة

الخليج – واس: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.549 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة ؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثلاثة عشر أسبوعاً 282.704 جولات رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

رصدت الوزارة 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً وشملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التروايح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.. فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1796 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد، خصوصاً في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من الشهر الكريم خلال صلاتي التراويح والقيام.