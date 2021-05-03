المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم...

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصرع 3 أشخاص، بينهم امرأة، في انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في محافظة إدلب، بشمال غرب سوريا.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مراسلها، إن كامل المبنى الذي وقع فيه الانفجار انهار، بحيث لم يبق منه شيئ، كما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب بمنطقة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

ولفتت "فرانس برس"، نقلا عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إلى أن "الانفجار وقع في مستودع تابع لأحد الفصائل الجهادية، ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات مفخخة"، موضحة أنه "أسفر عن مقتل "مقاتلين جهاديين إثنين وامرأة تسكن بالقرب منه، وإصابة 6 أشخاص من سكان المخيم بجروح".

كما رجح رامي عبد الرحمن أن يكون الانفجار نجم عن ضربة جوية، إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي شنتها، إذ تشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر انفجارات مماثلة، تكون أحيانا ناجمة عن حوادث، وأحيانا أخرى عن ضربات جوية.

وأكدت "فرانس برس" أن المرصد لم يتمكن من تحديد الفصيل الجهادي الذي يدير المستودع، لكنه قال إنه "غير تابع لهيئة تحرير الشام".