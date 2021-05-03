يتجسد الغيث بوجود الأحسان وراحة يسكنها الأطمئنان ومن الغيث تنفرد الأحراف التي يتسع لها المعنى (غ) الغاية المرتبطة بتخاطر النوايا و

( ي) يحيى بها الأرواح و ( ث) تنفرد بالثواب وعندما نستجمعها نجد بأنها “غاية يحيى بها الثواب ” وهكذا هي غيث تحيى بها الأرواح و تطمئن بها النوايا وبذلك تتجسد غيث بأننا نحنا الأمال والأفعال ليس مجرد ردة فعل فالمبادرة تتجدد بالتكاتف والحياة أقصر من أن نتردد وما صنعته كلية العلوم في جامعة حفر الباطن ممثلة نادي كلية العلوم الذي صنع من الخير حب التأثير وكانت نقطة الأنطلاقة في بدء فكرة غيث بتاريخ ٥- ٩-١٤٤٢ تكاتف أعضاء النادي وعلى رأسهم الأستاذ الساعي المبادر : فهد الظفيري في مساهمة غيث العلوم وهي مساعدة كُل من ضن بأنه وحيد في هذا العالم الواسع وأندرجت الأنطلاقة بتاريخ ١١-٩-١٤٤٢ وأنطلقت غيث في تحديد مكان كل من كان بحاجة ليغيث بها نفسه وعائلته فا بصنع الخير تكاتفت : ميادة ، نجلاء ، عهود ، رهام ، أثير ، سندس ، بروق ، عواطف ، وداد ، وجدان ، وهج ، أمل ، أشواق ، عايدة ، غالية ، شهد ، ملاك ، فجر في نشر الخير الذي عم على عدة عوائل أرادت الأطمئنان على صغارها قبل أنفسها فأغاثهم المُبادر الأستاذ : فهد الظفيري ليزرع الراحة في عين الصغير والأطمئنان الذي سيحل على الكبير بأن هُناك من يسعى لتعم عليهم أسباب تجسدت بكلمة غيث التي أخذت من أحرفها الأطمئنان لناس وبذلك شهدت أنا ذكرى محمد المسعر على كُل ماقاموا به كانوا يد بيد ظهرًا بظهر ليساندوا ويخدموا من كان يريد الماء ليحيى به الأطفال قبل الكبار سعيت أن أجسد لكم مبادرة مُثلت خلال الساعة الخامسة بتحديد يوم الجمعة في الجامعة بتكاتف الأعضاء لمساعدة كُل من أراد الماء ولم يجده والطعام لم يحصله لكي يغيث بها نفسه وعائلته وبذلك وضع الأستاذ : فهد لظفيري من لحظة اليأس فرج ومن لحظة الحزن فرح.

وختامًا شكر خاص الداعمين الأساسيان في مبادرة غيث .

2 فبراير و Green gold

وشكر خاص لأعضاء” غيث العلوم”

بقلم الكاتبة : ذكرى محمد المسعر.

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