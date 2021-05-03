الجزائر تسجل 6 حالات بفيروس كورونا المتحور في الهند 

سجلت الجزائر 6 حالات بفيروس كورونا المتحور في الهند، جاء ذلك وفق خبر أعلنته فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين. يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت يوم 22 نوفمبر الماضي، تحذيرًا من أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستكون "قاتلة"، والتي تشهدها عدد من الدول في الفترة الحالية.



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