لبنان يسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أشهر 

سجل لبنان اليوم الاثنين ولليوم الثالث على التوالي أقل من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أدنى حصيلة إصابات منذ أشهر، وسط استقرار بعدد الوفيات اليومية بالمرض.

لبنان يسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أشهرلبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهر

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائها اليومي إنه تم تسجيل 249 إصابة جديدة بالفيروس انخفاضا عن 700 إصابة سجلت يوم أمس الأحد و930 إصابة يوم السبت، ليصل المجموع العام للإصابات إلى 528457 إصابات.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الأخير 21 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بكورونا 7345.

وشهد مؤشر الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في البلاد بالتالي تراجعا طفيفا حيث سبق أن وصل يوم أمس 2 مايو 22 حالة، ويوم 1 مايو 24 وفاة.

وكان لبنان سجل في يناير الماضي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة بلغت 5440 إصابة، أما أعلى حصيلة وفيات فكانت 61 حالة.