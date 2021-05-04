أمين عام ”المحامين العرب”: مشاركة القدس بالانتخابات الفلسطينية حق أصيل لا تنازل...

قال الأمين العام لاتحاد المحامي العرب النقيب المكاوي بنعيسى إن مشاركة مدينة القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية حق أصيل وأحد أهم ثوابت النضال الفلسطيني التي لا تنازل عنها، مؤكدًا أن المقدسيين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب الفلسطيني وأنه لا يمكن إجراء انتخابات بدونهم.
وأضاف المكاوي بنعيسى، في بيان، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الانتخابات الفلسطينية برفض إجرائها في القدس تعد مخالفة صريحة للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.
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