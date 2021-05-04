23 قتيلاً على الأقل في حادث مترو بمدينة مكسيكو

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الخليج – أ ف ب: لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه ليل الاثنين الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
وقالت كلاوديا شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث للصحافيين “نأسف في هذه المرحلة لوفاة 23 شخصا، بينهم شخص توفي في المستشفى”.
ووقع الحادث نحو الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة ما أدى إلى وقوع 70 جريحا كما قالت شينباوم.
وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.
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