المسعودي يحصل على الماجستير بتقدير امتياز

الخليج – زينة الفدح : حصل الزميل حاتم بن عبدالله المسعودي، المتحدث الرسمي ومدير إدارة التواصل في تجمع مكة المكرمة الصحي، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدالله الطبية على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، قسم ‫#الإعلام‬ ، تخصص ‫#صحافة‬ ، بتقدير ممتاز، بمعدل (٣.٩٧ من ٤)، بعد اعتماد اللجنة للبحث المقدم بعنوان (دور إدارات الإتصال المؤسسي في تحقيق الأهداف الاتصالية الاستراتيجية للمنشآت الصحية).

وأعرب الزميل المسعودي عن سعادته البالغة بحصوله على درجة الماجستير مثمنا الدور الكبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، والدعم الكبير من الوالدين والعائلة والقيادات والزملاء في تجمع مكة المكرمة الصحي و مدينة الملك عبدالله الطبية.