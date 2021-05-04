إعلاميات: رؤية 2030 مكنت المرأة السعودية وأحدثت نهضة شاملة في البلاد

الخليج – نوير الحارثي : سلّط عدد من الصحفيات والإعلاميات الضوء على بعض المنجزات التي حققتها المملكة العربية السعودية في شتى القطاعات؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرؤية 2030.

تمكين المرأة

فمن جانبها، قالت الصحفية والناشطة الاجتماعية لمى بندر: خمس سنوات من الهمة والعزيمة يجسدها لنا قائد الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رؤية 2030 تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية أولاً مجتمع حيوي وثانياً اقتصاد مزدهر وثالثاً وطن طموح، ومنها ننطلق لتحقيق رؤية وطننا.. حيث مكنت المملكة العربية السعودية كافة أجهزة الدولة ومواطنيها من الإنجاز والتطور والسعي للأفضل دائماً، بداية من عامة الشعب ووصولاً للشباب خصوصاً أنهم يشكّلون النسبة الأكبر في مملكتنا الحبيبة وبهم نسمو ونطمح لمستقبل زاهر ولتنمية مستدامة، وهذا ماشهدناه في لقاء سمو ولي العهد من عزيمة وإصرار وقوة تشابه بإصرارها جبل طويق.

‏وأضافت: فكما نرى في مجال تمكين المرأة نشهد تطور رائع في العديد من الأمور منها تأهيلها لمناصب قيادية في الدولة مما يبرز دور هذا العنصر الفعال في عملية التنمية والمشاركة فيه وتطويره للأفضل، فخلال هذه الخمس سنوات نرى أن المملكة العربية السعودية قفزت قفزة نوعية تشّكل نهضة تنموية وهنا يقع على عاتقنا نحن كأبناء الوطن أن نعمل بجد واجتهاد وأمانة وإخلاص لديننا ووطننا وقيادتنا، وأن نواصل هذا النجاح والتطور ودعم طاقاتنا الشبابية؛ بما يحقق المصلحة لهذا الوطن الغالي.

تحولات وطنية مراحل متجددة

في حين أكدت الصحفية إيمان بـدوي، أن رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الملهم محمد بن سلمان، حققت نجاح ملحوظ في وقت قياسي فهي تعبر عن استشراف وعبقرية وتخطي لفوارق الزمن والوقت، إضافة إلى رغبة قوية نحو التغيير للأفضل ضمن استراتيجيات تهدف للتطوير والتحسين، ولعل ذلك تؤكده العديد من الدراسات التي جاءت خير برهان لما حدث من تحولات وطنية ومن مراحل متجددة، وما نعيشه اليوم نقلة نوعية فقد لمسنا مؤخرًا رفع نسبة الوظائف الجيدة التي ستخلق فرص هائلة -بإذن الله- سواء حاضرا أو في المسقبل.

وأردفت: كما شهدنا ارتفاع نسبة امتلاك المساكن لدى السعوديين أيضا هناك قفزة جبارة في بعض الأرقام التي نهضت بالاقتصاد، إضافة إلى تطور قطاع السفر والسياحة، وأيضا هل نحن نرى الثقافة في المملكة العربية السعودية تزهو بأبهى حلة تليق بالمفكرين والمثقفين السعوديين، وقد برع سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان فيما قدمه في من خلال بعض النشاطات والمسابقات الثقافية.

وتابعت: إن تحدثنا عن تمكين المرأة في هذا العهد الذهبي بل الماسي فلن تكفينا السطور فهي اليوم وكأنها تحمل مصباح علاء الدين السحري بيديها فكل ما أشارت إليه بنانها حصلت عليه ومن لم تحقق أحلامها غدًا -بإذن الله- ستنعم بما تريد شرط أن تكون متوهجة ومقدامة وطموحة، مختتمة بقولها: “أسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وأن يديم أمنه وأمانه وأن يحفظ ولاة أمرنا ويسدد خطاهم”.

مثالاً للدولة التي تنهض

أما المذيعة في القناة السعودية الأولى عهد الناصر، فقالت: ‏رؤية سعودية قدمها ونفذها أحد أهم القادة عالمياً وليس فقط عربياً ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ‏رؤية بدأنا نجني ثمارها في حاضرنا والمستقبل عظيم بعون الله بعظمة من يخطط وينفذ. نرى الآن‏ بعض الدول من حولنا أصبحت تتمنى أن يكون لها نصيب من هذا التقدم الذي نعيشه في مملكتنا العربية السعودية، ويحاولون أن يحذوا حذونا. ‏أصبحنا مثالاً للدولة التي تنهض بنفسها وتساعد نفسها ‏لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة. ‏أصبحنا مثالا حي للتفاني والإخلاص في إعمار الأرض.

إنجاز وفخر عظيم

وأخيرًا، ذكرت الكاتبة نجلاء حمود المحياوي، مؤلفة كتاب “كلمات مبعثرة وغنجات قلب” ورواية “أنغام”: إن السعودية توجز بعبارات گثيرة لگن تعتبر عصر التمگين في جميع المجالات وامتدادا لإعطاء المرأة مناصب وأماگن لم يسبق لها تمگنت لها من قبل وهنا يعتبر إنجاز وفخر عظيم ورؤية مستقبلية لعام 2030 م مطمئنة في تقرير بسيط مفعم بالحب والأرقام القياسية والتحليلية لظهور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مبدأ طموح بسواعد شباب سعودي يتجلى فيه عدم خوف شاب السعودي في المقدام في طموحه وفي نظرة ثاقبة لأبعد مدى في ظل القرآن والسنة تحت ريادة القائد صاحب السمو الملگي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عصر الملگ سلمان بن عبد العزيز آل سعود -الله يحفظهم ويرعاهم-.

الإعلامية عهد الناصر – مذيعة سعودية