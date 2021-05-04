مركز الملك سلمان للإغاثة قدم مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بحضرموت

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات التي شهدتها مديرية تريم بمحافظة حضرموت.

ويأتي ذلك في ضوء الاستجابة الطارئة من قبل المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية الأكثر احتياجًا في محافظات عمّان والعقبة وإربد ومعان وجرش والزرقاء بالأردن، استفاد منها 13,155 فردا بواقع 2,631 أسرة.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات كالعدس والبرغل والطحين وخلافة التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.