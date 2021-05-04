17 مايو استئناف السفر خارج السعودية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج، وذلك تماشيا مع إعلان حكومة السعودية السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد-19 كاملتين، كما الذين تلقوا جرعة واحدة شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

كما نص على السماح بنقل المتعافين من فيروس كورونا شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد-19خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم ان العمل سوف يسري بهذه الإجراءات ابتداءً من الاثنين الموافق 17 مايو، مشددة على جميع المسافرين على ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسئولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم وحرصًا على سلامتهم.

وأكد عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة سخرت إمكاناتها وجهودها كافة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وتهيئة المطارات بجميع خدماتها ومرافقها لتعود كما كانت، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت في اعتبارها المعايير الصحية من أجل تحقيق سفر آمن ومطارات توفر سبل السلامة.