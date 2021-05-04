“الموارد البشرية”: هذه مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الفطر، للقطاعين العام والخاص.
وتبدأ إجازة القطاع العام بنهاية يوم الخميس 24 رمضان 1442 هـ، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 شوال، وفقا للفقرة (ج) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
أما إجازة القطاعين الخاص وغير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان وتستمر لمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
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