“الموارد البشرية”: هذه مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الفطر، للقطاعين العام والخاص.

وتبدأ إجازة القطاع العام بنهاية يوم الخميس 24 رمضان 1442 هـ، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 شوال، وفقا للفقرة (ج) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

أما إجازة القطاعين الخاص وغير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان وتستمر لمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.