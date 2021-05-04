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أعلنت وزارة “التجارة”، عن استدعاء 523 مركبة من نوع Sierra / Acadia” GMC” ، و شيفرولية “Silverado / Traverse” ، وكذلك فورد “F-150 Super Duty F-250” ، شملت موديلات 2018 و 2020 .
وأوضحت التجارة، أن سبب الاستدعاء يعود لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد خطر وقوع حادث.
وأكدت التجارة على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلالRecalls.saوالتواصل مع الشركة للفحص واستبدال الإطارات مجاناً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استدعاء 523 مركبة «GMC» و«شيفرولية» و«فورد» لخلل قد يؤدي لوقوع حادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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