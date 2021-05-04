استدعاء 523 مركبة «GMC» و«شيفرولية» و«فورد» لخلل قد يؤدي لوقوع حادث

أعلنت وزارة “التجارة”، عن استدعاء 523 مركبة من نوع Sierra / Acadia” GMC” ، و شيفرولية “Silverado / Traverse” ، وكذلك فورد “F-150 Super Duty F-250” ، شملت موديلات 2018 و 2020 .

وأوضحت التجارة، أن سبب الاستدعاء يعود لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد خطر وقوع حادث.

وأكدت التجارة على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلالRecalls.saوالتواصل مع الشركة للفحص واستبدال الإطارات مجاناً.