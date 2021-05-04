النقل: إغلاق كامل لجسر الخليج يستمر لمدة ثمانية أيام بدءاً من يوم الإثنين 28 رمضان

تنفذ وزارة النقل إغلاقا مروريا كاملاً لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض يستمر لمدة ثمانية أيام اعتباراً من يوم الإثنين 28 رمضان الجاري وحتى يوم الإثنين 5 شوال الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

وأعلنت المديرية العامة للمرور أن إغلاق جسر الخليج يشمل (5) خمسة محاور رئيسية وأنها قامت بأجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري، وفقا لـ”الرياض”.

ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة – مكة على أن يسلك القادم طريق الملك عبد الله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب دوران جسر عبد الله بن حذافة السهمي حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقا إلى طريق مكة.

ويستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والشمال باتجاه طريق مكة شرقا.

كما يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبد العزيز – مكة (ميدان النقل) أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبد العزيز ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة و سيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة اسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تغلق المديرية العام للمرور الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الاحساء – مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.