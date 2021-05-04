اصدرت الأخصائية الاجتماعية غدير العنزي اول مؤلفاتها “خارطة الوعي ” من شركة تكوين للنشر والتوزيع بجده ، وهو كتاب يتناول عن الجوانب النفسيه والاجتماعيه التي تساعد الفرد على فهمه لذاته ولمحيطه الاجتماعي مؤمنه في ان المراحل الانسانيه الفطريه تزداد صعوبتها ومشاقها كلما كبر الانسان انتقالياً وتدريجياً تكالبت عليه الضغوطات النفسيه والاجتماعيه اذا لم يعرف ذاته جيدا في كيفية ادارة نفسه اولاً والاتصال البشري في التفاعلات الاجتماعيه على المستوى الاجتماعي ثانياً ، تطرّقت الاستاذه غدير في كتابها الى عدّة مواضيع و ابرزها ، الشفاء من الماضي ، القوقعه البشريه ، الروابط الكيميائية الناجحة وغيرها ، تأليف كتابها وهي لا زالت على مقعد الدراسه في مسيرتها الجامعية الاخيره حيث اثار البعض من الاستغراب والتعجب ، قائلة : ( إن منذ دخولي الى تخصص العلوم الاجتماعيه كنتُ اسعى جاهده في تطوير نفسي ومن حولي بالإضافه كان هناك لدي مخزون معرفي كبير منذ الصغر في قراءة الكتب والقصص التي شكّلت وكوّنت لدي العديد من الملامح الثقافيه ، كنتُ اطمح دائما الى رسم وترسيخ قواعد المعرفه التخصصية سواءً في العلاقات الرسميه او الغير رسميه فلا زلت ولا ازال استفيد من هذا العلم و انشره من حولي ، فكما اوجب الله سبحانه الزكاة بالمال ايضا للعلم زكاة وهو التعليم ، فالجهد والاجتهاد الذي ابذله لا اشعر به نظير ما اقدمه وما ينتج من اثر محسوس وملموس له في حياة البعض من خلال الدورات والحوارات التي قدمتها ، وهذا الكتاب هو يعبّر عن كُليمات بسيطة والقادم اجمل و أعمق في حقول المعرفه التخصصيه الاجتماعيه والمجتمعيه والنفسيه )، كما حرصت مملكتنا الحبيبه على تطوير وتنمية الجوانب الاجتماعيه والشأن الاجتماعي في كافة مؤسساته ومنظماته الاسريه ، الطبيه ، الأمنيه وغيرها وبلا شك هذا سيعزز الدافع والأمل والطموح لدى الطاقات الشبابيه ذات الكفاءة العالية والجيده ، ختاماً وتطبيقاً لما قاله سيدي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان والذي سيخلّد تاريخ المملكه بمقولاته الوطنيه الذهبيه ذات العيار الثقيل :

( أعظم ما تملكه السعودية المواطن السعودي )

أدامك الله يا بلادي تاج عزاً وفخراً وشموخاً لكل مواطنيك .