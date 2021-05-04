هنالك مصطلحات عديدة في اللغة يكون المعنى القاموسي لها إما إيجابي وإما سلبي وهذا أمر طبيعي في حد ذاته ولكن المعضلة تكمن في المصطلح الذي تُعرّفه القواميس والمعاجم على أنه في المجمل مصطلح إيجابي ولكن عند التطبيق على أرض الواقع يقوم أفراد بيئات معينة بتحريف معناه اللغوي وطريقة استخدامه؛ حيث نراهم يحولون مصطلح “الاستشراف” من مصطلح جميل يغمره حب التفاؤل والطموح وحسن الظن بالمستقبل ومصطلح ينشر ثقافة التأمل والاستبشار عند الناس ويشجعهم على الحلم بتحقيق مستقبل أفضل؛ إلى معنى آخر سلبي قبيح؛ معنى لا ينتج عنه مجتمعياً إلا نشر التعامل اللاأخلاقي واللاتربوي فقط ولا ينتهجه غالباً إلا ضعاف النفوس ومن بين هذه المصطلحات التي تتعرض لمثل هذا الحال؛ مصطلح “الاستشراف”.

فدعونا أولاً نُقدم المعنى القاموسي لمصطلح “الاستشراف” الذي وُجِد وعُرّف كآلية يتم توظيفها لتشمل التالي: “الاستقصاء والتوقع من جهة أو التحري والاستكشاف والتصور والتنبؤ والتوقع من جهة أخرى؛ والاستشراف في اللغة من الفعل: استشرف أي: علا وانتصب وكذلك استشرف الشيء أي: رفع بصره لينظر إليه هذا من ناحية تعريفه في المعاجم ولكن ما يهمنا أكثر هو كيفية تنزيله على الواقع وطريقة تطبيقه.

ولنبدأ بنقاش التوظيف الإيجابي أولاً الذي يُركز على استخدام مصطلح “الاستشراف” بشكل احترافي ولغوي وفكري يخدم الطرح الذي يتعلق بالمصطلح المذكور ويُحسِن توظيفه والاستفادة منه؛ ومن بين هذه الطرائق التي تُطبق مصطلح “الاستشراف” في إطاره المنضبط بتعريف المعاجم له؛ القول مثلاً “استشراف الخطر” أي التنبه لخطر محدق فيُطلب التحذير من إمكانية وقوعه وأيضاً هنالك استخدام آخر لهذا المصطلح يتمثل في قول “استشراف المستقبل” وهو مَعنِي بالتنبؤ والتوقع بالأمور التي قد تحدث في المستقبل ممّا يساعد على حسن التخطيط والاعداد لها كما أن هنالك تناول آخر لهذا المصطلح يُركز على الجانب الاقتصادي كالقول مثلاً “استشراف البورصة” بمعنى قيام شخص بتحليل أمور اقتصادية سيئة كانت أم جيدة لاطلاع المستفيدين عليها وإحاطتهم علماً بها حتى يتمكنوا من التعامل معها كما ينبغي وكذلك هنالك مثال في غاية الاهمية مرتبط بالخُلُق والسمعة كقول “استشراف الشخص” أي الحكم على الشخص بأنه إنسان شريف وجدير بالتعامل معه نتيجة لِكَمْ الخصال الايجابية التي وجدوها فيه؛ وجميع هذه الأمثلة تُمثل التوظيف الأمثل والمشروع لإستخدام مصطلح “الاستشراف”؛ توظيف يتسق ويتماهى مع التعريف القاموسي الحقيقي له.

أما التوظيف السلبي لمصطلح “الاستشراف” فيكمن في الفهم المغلوط له؛ فهم لا ينسجم مع تعريفه القاموسي بل على العكس يناقضه تماماً ويتلخص هذا الفهم في اعتبار شخصاً ما أدنى من غيره في إطار معايير الشرف وحسن الخُلق بمعنى محاولة اضفاء صفات مبتذلة على الآخر حتى يُعلي قائلها من قيمته ومكانته بين المحيطين به دون أدنى اكتراث منه بتبعات ذلك على سمعة الآخر ومدى تدنيسه لها رغم أن الواقع يقول بأن هذا التوظيف السلبي لإستخدام مصطلح “الاستشراف”؛ نجده خالي من حقائق يمكن الركون إليها أو ملاحظات حقيقية يمكن البناء عليها؛ وأخطر أنواع هذا التوظيف السلبي للإستشراف هو القدح في عرض الآخرين من خلال تشويه صورتهم الاخلاقية والسلوكية واظهار صورة خاطئة تماماً عن تصرفاتهم ومعاملاتهم؛ وكل هذه الأمور مجتمعة تقودنا للقول بأن “الاستشراف” بمعناه السلبي المشار إليه والذي يتبناه الكثير منّا في بعض البيئات للأسف؛ يوجب علينا التصدي الحازم لمن يُمارسه وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

أخيراً يقع بعض الجهلة و”المستعلمين” على حدٍ سواء في فخ تحريف فهم مصطلحات معينة وإساءة توظيفها حتى تُحقق لهم مصالح متنوعة إما مادية وإما معنوية وهنا يجب أن “تُحوكم” وتُنظم عملية التعامل مع هكذا مصطلحات وأن يُحرص على ترسيخ فهمها المنضبط عند استخدامها؛ وحين يلاحظ المجتمع بشرائحه العليا والدنيا على حدٍ سواء أن معنى مصطلح معين ووظيفته قد تم تشويهها والنيل منها؛ فعليهم حينها التدخل خاصةً من بيده السلطة التنفيذية وفعل أمرين لا ثالث لهما الأول توضيح المعنى الحقيقي للمصطلح الذي يجب فهمه واعتماده عند الاستخدام وتعريف أكبر عدد ممكن من البشر بحقيقته وكيفية تطبيقه والأمر الثاني معاقبة كل من لا ينصاع لهذا التوضيح ويصرّ على إساءة استخدام المصطلح وتوظيفه.

كتبه: احمد بني قيس