حامد الصباحي الى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الحداء والنظم بمنطقة الحجاز الشاعرحامد بن حميد الصباحي المقاطي وذلك أثر مرض مزمن لازمة لفترة من الزمن وقد أديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ووارى جثمانة الثرا بمقبر الشهداء بالشرائع , حيث كان الشاعر يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة من أهل الشعر الشعبي بمنطقة الحجاز خاصة ودول الخليج عامة . “و “صحيفة الخليج الإلكترونية” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة أسرة الفقيد ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون” .

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