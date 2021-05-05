بسبب جائحة كورونا.. مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تقفز إلى 7.26 تريليونات دولار

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الخليج – أ ف ب: أدّت جائحة كوفيد 19 وقيود الحركة الناجمة عنها إلى زيادة حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة تتراوح ما بين 16 إلى 19% خلال عام 2020 .
وأوضح تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن مبيعات التجارة الإلكترونية قفزت إلى 7.26 تريليونات دولار العام الماضي، وأن كوريا الجنوبية تحتل الصدارة بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.
ودعا “الأونكتاد” دول العالم إلى أخذ هذه القفزة في المبيعات الإلكترونية في الحسبان خلال عملية إعادة بناء الاقتصاد بعد الجائحة .
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