الخليج – خالد الهديبي : مرثية الشاعر محمد نايف المقاطي في الفقيد الشاعر حامد حميد الصباحي المقاطي ايو الله أبكي والبكاء ماهو بعيب

ياعل مايبقى بعيني شريده ** خل الدموع اتبلل الخد والجيب

ابكي وحزني حزن فاقد عضيده ** مات الرفيق اللي يحفظ المواجيب

ومات الزعيم الي علانا فقيده ** بيني وبينه رفقتن كلها طيب

ياما تقاسمنا الظروف الشديده ** ماهي برفقة مصلحت ماورى الجيب

رفقة سلوم أهل الصفات الحميده ** اسلاحنا اللي نذخره للاجانيب

اليا وقف بين الصفوف العنيده ** دون القبيله مايهاب الاصاعيب

ياقف ومن يبغى المكايد يكيده **

خلوني اعوي مثل مايعوي الذيب

اونس بصدري مثل نارن وقيده **

فرقا رفيق الجنب شر وعواقيب

حتى صميم القلب تخلف وريده ** لو المصيبه يوم يومين وطيب

صبرت وقول العواقب حميده ** لكن جرحي ما يحصل تطابيب

ولله لموت ولا يوقف صديده **

يالله يامعبود ياعالم الغيب

يالي على كيفه يصرف عبيده **

عساه اله في جنة الخلد ترتيب

امع النفوس المخلصه والشهيده **

ونقابله في يوم بحث المكاتيب

وننعم ونسعد فالحياه الرغيده **

حنا على الدنيا ترانا معازيب

يارب كسبنا الحياه الاكيده

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