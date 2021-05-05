لأول مرة في تاريخه “مانشستر ستي ” في نهائي الأبطال

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صعد مانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-0 اليوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي.
ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في تأهل مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز على سان جيرمان 2-1، كما سجل ثنائية في الدقيقتين 11 و63 قاد بها الفريق الإنجليزي للفوز اليوم 2-0 في مباراة الإياب، ليتأهل مانشستر سيتي فائزا بنتيجة إجمالية 4-1.
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