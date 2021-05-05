تعرف على قرار السعودية بشأن القادمين لـ العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إضافة التغطية التأمينية لفيروس كورونا لوثيقة منتج تأمين العمرة، الخاص بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التغطية التأمينية تشمل تكاليف الإقامة بالحجر الصحي لمدة أقصاها 14 يومًا بتكلفة 450 ريالاً لكل يوم.

كما تشمل التغطية 650 ألف ريال قمة التغطية العلاجية في حالة إصابة المُعتمر بفيروس كورونا، و6500 ريال تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة.

وأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يُحظر تعمد مشاركة الغير للبيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية مثل "توكلنا واعتمرنا".

وحذرت النيابة العامة السعودية من تعمد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، مثل تطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن، بغرض الانتفاع بما تتيحه من خدمات. ويعد ذلك موجباً للمُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة السعودية عبر حسابها في تويتر إن "انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية، الصادرة عن الجهات المختصة، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافًا للحقيقة".

وأكدت في بيان أن "مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية.. ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة".

يشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق توكلنا حقق رقما قياسيا جديدا حيث تخطى حاجز الـ 20 مليون مُستخدم، مسجلًا نمواً في عدد المستخدمين الجدد خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ 3 ملايين مستخدم.