ستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، على إستاد ستامفورد بريدج، آملاً في التأهل لنهائي البطولة لأول مرة منذ 2012، وفي الدوري السعودي يستضيف النصر الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان دوري أبطال أوروبا 22:00 تشيلسي X ريال مدريد الدوري السعودي 21:40 النصر X الفيصلي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز مباريات الأربعاء “5 مايو” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.