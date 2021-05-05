المكسيك حداد رسمي بـ 3 أيام بعد كارثة الجسر

أعلنت حكومة المكسيك الحداد الوطني مدة 3 أيام، بعد مأساة ليلة الاثنين في مترو الأنفاق في العاصمة، التي أودت بحياة 24 شخصاً وخلفت أكثر من 70 جريحاً.

ووقع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المرسوم الذي نشر بعد ظهر الثلاثاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد، وجاء فيه: “يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام.. اتفق على إنزال العلم الوطني إلى نصف الصارية، في 4 و6 مايو 2021”.

وقال لوبيز إنه “في مواجهة المأساة المذكورة أعلاه، تعرب الحكومة الاتحادية عن تضامنها وألمها العميق على الموتى والمصابين وعائلاتهم”.

وأكد أن المكسيك ستعاقب المسؤولين عن انهيار الجسر الذي سقط منه قطار المترو، مشددا على أنه “ليست هناك حصانة لأي شخص”.

وأثار الحادث أسئلة كثيرة حول السلامة، في أحد أكثر أنظمة المترو ازدحاماً في العالم، والذي ينقل الملايين يومياً.

والجسر الذي انهار جزء من الخط 12 لمترو الأنفاق، الذي هو عبارة عن شبكة حامت حولها العديد من مزاعم الفساد والضعف الهيكلي.

وفي 2014، بعد عامين فقط من افتتاحه، أغلقت العديد من محطات الخط لإصلاحات هيكلية على الجسر.