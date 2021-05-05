“النيابة” تحذر من انتحال هوية الغير عبر “توكلنا” و”اعتمرنا”

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حذرت النيابة العامة من انتحال صفة الغير عبر تطبيق “توكلنا” و “اعتمرنا”، مؤكدة أن هذا الفعل يستوجب المسائلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل تطبيقَي توكلنا واعتمرنا، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافاً للحقيقة، يقع مرتكب ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية”.
وأوضحت أن ذلك يشمل ذلك كل مَن حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.
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