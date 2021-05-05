الاحتلال الإسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية بزورق حربي

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واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم بأن” زورقا حربيا إسرائيليا انتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة، لمسافة أقصاها حوالي 148 مترًا ولمدة دقيقتين”.
وأضاف البيان :” أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
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