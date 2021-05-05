“الصحة”:تسجيل 1016 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 900 حالة

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أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية، وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1016) حالة مؤكدة وتعافي (900) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9691) حالة منها (1346) حالة حرجة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (422316) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (405607) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7018) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (72188) فحص مخبري.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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