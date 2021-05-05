شرطة الشرقية تضبط مواطنًا هشم زجاج مركبات وسرق محتوياتها

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بمواقع مختلفة في مدينة الدمام.
وأضاف أن الجرائم تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما تحتويه من مقتنيات، مبينًا أن قيمة المسروقات قدرت بمبلغ 25 ألف ريال.
وأوضح أنه جرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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