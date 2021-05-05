تحذيرات.. سلوكيات رمضانية تزيد من انتشار عدوى كورونا

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أكدت وزارة الصحة ، أن هناك سلوكيات شائعة خلال شهر رمضان تساهم في زيادة فرص انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت في تغريدة على “تويتر”، ، رسما توضيحيا بعنوان “نتعاون ما نتهاون”، أوردت فيه 5 سلوكيات تشمل إقامة التجمعات والمناسبات، وعدم ترك مسافة آمنة بين كل شخص وآخر، إضافة إلى المصافحة والملامسة.
كما حذرت من التمادي في هذه السلوكيات التي تهدد صحة المجتمع ولا تساهم في جهود مكافحة كوفيد 19.
أما السلوك الرابع فهو قلة غسل اليدين، في حين أن السلوك رقم 5 هو اضطراب جدول النوم اليومي مما يساهم في إضعاف مناعة الجسم.
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