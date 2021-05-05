الخليج – واس: أكدت وزارة التجارة استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بكل مناطق المملكة بما يضمن استمرارية أعمالهم ويحفظ حقوق المستهلكين. وتواصل الفرق الرقابية للوزارة مباشرة شكاوى وبلاغات المستهلكين، كما تقدم الوزارة خدماتها للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر مركز الاتصال الموحد “1900” وقنوات التواصل الإلكتروني. يذكر أن وزارة التجارة تقدّم – على مدار الساعة – جميع الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني mc.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد، وكذلك من خلال الفرع الرقمي بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل جميع الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة”: استمرار تقديم الخدمات لجميع المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.