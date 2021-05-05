أمير الكويت: لن نسمح بزعزعة استقرار بلادنا

الخليج – كونا: قال أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان “متمسكون بالنهج الديمقراطي وملتزمون بالحوار الهادئ.. والكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية”.

وقال أمير الكويت حسبما نقلت وكالة أنباء الكويت اليوم الأربعاء “التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقاً للتطلعات التنموية”.

وتابع “علينا الابتعاد عن التوتر والاحتقان اللذين يؤديان لقطع عجلة التنمية والوقوف في وجه الإشاعات التي تبث على منصات التواصل الاجتماعي، وجميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة ”.

وأضاف أمير الكويت “متمسكون بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية، وأهم أولوياتنا في هذه المرحلة رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة”.

واختتم أمير الكويت حديثه بالقول ” أسجل بالغ الإشادة بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين في كافة القطاعات من مواطنين ومقيمين لمواجهة وباء كورونا وندعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية”.