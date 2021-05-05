بارتي تتأهل إلى نصف نهائي مدريد

تأهلت الأسترالية آشلي بارتي إلى نصف نهائي بطولة مدريد للتنس عقب فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا. وفازت بارتي بالمباراة بنتيجة 6-1 و3-6 و6-3. وستواجه في نصف النهائي الإسبانية باولو بادوسا التي صعدت إلى نفس الدور بفوزها على السويسرية بليندا بينسيتش بواقع 6-4 و7-5.

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