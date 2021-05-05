نادال يبلغ الدور الثاني لبطولة مدريد

استهل نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال مسيرته في بطولة مدريد للأساتذة على أفضل وجه، بعدما تغلب على مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز بسهولة في الدور الأول للمسابقة اليوم الأربعاء.

وتأهل نادال، المصنف الثاني عالمياً، لدور الستة عشر عقب فوزه على ألكاراز بنتيجة 6 / 1 و6 / 2 في المباراة التي تابعها راؤول غونزاليس، هداف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم المعتزل، وإيكر كاسياس، حارس مرمى الفريق الملكي السابق.

بعد إقصائه من بطولة مونتي كارلو للأساتذة أمام الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية، عاد نادال ليفوز ببطولة برشلونة المفتوحة الشهر الماضي وواصل زخمه في مباراة اليوم.

مع بلوغ ألكاراز 18 عاماً، غنى له المتفرجون عيد ميلاد سعيد، لكنه لم يستطع الاحتفال بهذه المناسبة بنتيجة شهيرة ضد مثله الأعلى، الذي أنهى المباراة لصالحه في غضون 78 دقيقة فقط.

وضرب نادال، الفائز باللقب خمس مرات، موعداً في دور الـ16 مع الأسترالي أليكسي بوبرين، الذي فاز على الإيطالي الصاعد جانيك سينر بنتيجة 7 / 6 و6 / 2.

وفي مباراة مثيرة، أطاح الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني للبطولة، بالإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، عقب فوزه عليه بنتيجة 4 / 6 و6 / 4 و6 / 2.

وقال اللاعب الروسي، الذي حقق انتصاره الـ18 هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم، عقب المباراة “أنا سعيد بهذا الفوز”.

وأوضح ميدفيديف “المجموعة الأولى لم تكن سهلة واعتقدت أنني لن أفوز، لكنني لعبت بشكل جيد في النهاية وقدمت أداءً جيداً في المجموعة الثالثة. مدريد أسرع قليلاً من البطولات الرملية الأخرى، لذا فهي أفضل لمبارياتي”.

ويلتقي ميدفيديف في الدور المقبل مع التشيلي كريستيان جارين، الذي انتصر على الألماني دومينيك كويبفير بنتيجة 6 / 3 و6 /4.

وتغلب الروسي أصلان كاراتسيف على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بنتيجة 2 / 6 و 6 / 4 و6 / 1، ليواصل تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن فاز عليه أيضاً في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى هذا العام.

وصعد الألماني أليكسندر زفيريف للدور الثاني، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري بنتيجة 6 / 3 و6 / 2، فيما تغلب الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس على الإسباني ألبرت راموس فينولاس بنتيجة 7 / 6 و6 / 3، والبريطاني دانيال إيفانز على الأسترالي الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.