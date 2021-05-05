بالأربعة النصر يكسب الفيصلي

استطاع النصر الفوز على الفيصلي بـ 4 مقابل 3 في مباراة مثيرة سجل فيها مرابط هدفين أحدهما من أسرع أهداف الدوري السعودي للمحترفين فيما أضاف سامي النجعي وبيتروس الهدفين الآخرين ، فيما سجل للفيصلي جيرمي وهشام فائق ورفائل أهداف الفيصلي .

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده النقطي إلى 39 نقطه في المركز الـ 5 فيما بقي الفيصلي على مقاطه 33 في المركز الـ 12.