بالأربعة النصر يكسب الفيصلي

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استطاع النصر الفوز على الفيصلي بـ 4 مقابل 3 في مباراة مثيرة سجل فيها مرابط هدفين أحدهما من أسرع أهداف الدوري السعودي للمحترفين فيما أضاف سامي النجعي وبيتروس الهدفين الآخرين ، فيما سجل للفيصلي جيرمي وهشام فائق ورفائل أهداف الفيصلي .
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده النقطي إلى 39 نقطه في المركز الـ 5 فيما بقي الفيصلي على مقاطه 33 في المركز الـ 12.
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