تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في نهائي أبطال أوروبا

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليقابل مانشستر سيتي ، بعد تغلبه على ضيفه ريال مدريد بهدفين دون مقابل ، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكلاُ منهما .

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