أفلاطون الخيال الواسع

المدينة الفاضلة، وجمهوريته وفلسفته التي حتى اليوم لم يتركها الزمن، تأثر بسقراط وابدع طالبه ارسطو إنه أفلاطون مؤسس وواضع أسس الفلسفية الغربية ومؤسس أول أكاديمية تعليمية في العالم الغربي آنذاك والمعروفة بإسم أكاديمية اثينا كما يسميها المؤرخون، توفي قبل الميلاد عام ٣٤٧، له العديد من المؤلفات والأقوال ولعل أشهرها ” أنا أُصدق العلم”..

لو لم يكن أفلاطون صاحب خيال واسع لما أبدع في الفلسفة والمحاورات مع فلاسفة عصره الذين كانوا يحاولون اللحاق بخياله الواسع ، لكنه ومع سعة خياله لم يستطع أن يبني مدينة الأحلام الفاضلة فهي بقيت وستبقى بمخيلته ولن يبنيها أحدُ أبدا.

قطعاً العيب ليس في عقل افلاطون بل في المقربين منه من الذين كانوا ينظرون إليه على أنه الشخصية المنقذة والباعثه للمجد والداعمه للعقل، قد يكون أفلاطون أبدع في جانب لكنه قد يكون أيضاً أخفق في عدة جوانب وكما قيل ابدع في التنظير الفلسفي وفشل في السياسة، المفكر الكبير جورج شتاينار اعتبر أفلاطون أول فيلسوف سعى إلى أن يكون له نفوذ سياسيّ للتحرر من برجه العاجي. وبعدما فشل بدأ يتقرّب من الحكام الطغاة مُقدماً التبريرات تلو التبريرات للناس ليصدقوه ويقبلوا بخطواته، في ظني البسيط تكمن مشكلة أفلاطون في أمرين لا ثالث لهما الأول الخيال الواسع، والثاني المقربين منه، فالخيال الواسع هبه لكنه إذا وجد بيئة لا تسمح لأحد أن يدخل في ذلك الحيز بأي طريقةِ كانت فإن ذلك الخيال سيذهب به بعيداً وسيعيث في الأرض فساداً، ثانياً المقربين منه الذين وجدوا في أحلام وعلل أفلاطون بلسماً شافياً لهم فهو يتحدث كثيراً والبسطاء والفلاسفة يحبون الحديث ويستمتعون به فكلما تحدثت كثيراً فأنت صديق حتماً ستكون صديقاً للبسطاء والفلاسفة.

إخفاقات أفلاطون ونجاحاته قد يكون لا نظير لها بمقاييس زمنه، أما بمقاييس زمننا فهناك الكثير من الإخفاقات الكارثية والتي يخجل منها أفلاطون نفسه لو علم بشأنها، هناك من يتحدث كثيراً ويحلم كثيراً بالإنجاز والإبداع ونشر المعرفة الخ لكنه لا يهتم بالواقع كثيراً، وهنا تكمن مشكلة الخيال الواسع، لا يستطيع إنسان أن يبني مجداً دون أن يأخذ في اعتباره تفاصيل الواقع فالبداية الحقيقية تكون من الواقع لا من الخيال، ترجمة الأحلام على أرض الواقع افلاطونية مصيرها الفشل إلا إذا تم المزج بين الحلم والواقع ووضع خطة لتجاوز الصعوبات بأقل التكاليف..

نحنُ بزمن كثر فيه أشباه أفلاطون احلام كثيرة وخيالات واسعة وخيارات محدودة ومع ذلك تبقى الأحلام والخيالات والمدن الفاضلة خيال افلاطوني لا يمكن أن يتحقق أبداً..

كتبه : رياض عبدالله الزهراني