بدر بن فرحان يحصل على وسام الملك عبد العزيز

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الخليج – عبدالرحمن الطيار : أعلن سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حصوله على شرف وشاح الملك عبدالعزيز.
ونشر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع التغريدات الصغيرة توتير، وشكر من خلاله خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي العهد الأمين .
وكتب سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد على شرف منحي وشاح الملك عبدالعزيز، والذي يعد تكريماً للقطاع الثقافي وعرفاناً لجهود كافة منسوبي الوزارة. أدامهم الله عزاً وفخراً لنا”.
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