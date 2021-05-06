الخليج – واس: سجلت الهند 412262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات في البلاد تجاوز حاجز 21 مليون حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.