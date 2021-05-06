الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بحرق ‏المستوطنين الإسرائيليين للأراضي الزراعية الفلسطينية

الخليج – واس: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء التقارير المتعلقة بحرق ‏المستوطنين الإسرائيليين للأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.‏ وحثت نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن ‏تؤدي إلى تفاقم التوترات أو نقل الجهود بعيدًا عن السلام.‏

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